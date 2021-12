Vitória tem dois jogadores convocados para Mundial Sub-17

O Vitória deverá ter dois atletas na seleção brasileira que disputará o Campeonato Mundial Sub-17 no Chile entre 17 de outubro e 8 de novembro. Serão o meia Geovane e o atacante Eron, que se destacaram na campanha do título nacional da categoria obtido pelo Leão em maio deste ano.

A seleção é comandada pelo baiano Carlos Amadeu, ex-Bahia e Vitória, e que convocou 23 jogadores. À exceção da dupla rubro-negra, todos os outros chamados são oriundos de clubes do Sul e do Sudeste.

No começo de setembro, a seleção brasileira sub-17, em preparação para o Mundial, sagrou-se campeã da Suwon Cup, torneio amistoso realizado na Coreia do Sul. Na final, realizada há 11 dias, o Brasil bateu os donos da casa por 2 a 0. Eron marcou o gol derradeiro com passe de Geovane, que foi escolhido o melhor jogador da competição.

Yan, outro atacante do Vitória, também participou do torneio, mas, lesionado, ficará de fora do Mundial. No dia 28 de setembro, a seleção começará, na Granja Comary, centro de treinamento da CBF, a preparação para o torneio. Após quatro dias de atividades e observações, dois atletas serão cortados.

Escudero de volta

Já a equipe profissional do Leão treina nesta quinta-feira, 17, a partir das 9h, na Toca, visando ao confronto de sexta, às 19h, em Natal, contra o ABC, vice-lanterna da Série B. A viagem ocorrerá à tarde.

A novidade pode ser o capitão Escudero, que treinou ontem normalmente. O lateral direito Diogo Matheus, ainda lesionado, continua fora.

adblock ativo