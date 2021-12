Vitória tem dia de treinamento movimentado na Toca do Leão

O Vitória intensificou os treinos nesta quinta-feira, 2, no Centro de Treinamento (CT) Manoel Pontes Tanajura. Os atletas do Leão cumpriram a programação estabelecida pela comissão técnica liderada por Bruno Pivetti.

Antes da bola rolar, o comandante se reuniu com o grupo para reforçar as determinações de segurança tanto no CT como na casa de cada um. Em seguida, o plantel deu início às atividades com um trabalho de reforço muscular na academia ao ar livre.

Enquanto parte do grupo trabalhavam no campo 1 do CT, os goleiros César, Yuri, Ronaldo e Lucas Arcanjo treinavam separados no campo 2, junto com os preparadores Luciano Junior e Itamar Ferreira. Os exercícios específicos foram focados em interceptações laterais.

Por fim, Pivetti concluiu o dia com um trabalho voltado para os aspectos técnicos e táticos, com ênfase na finalização e construção de contra-ataques.

O grupo rubro-negro retorna ao batente na manhã desta sexta-feira, 3, na Toca do Leão.

