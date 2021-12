Vitória tem dia de folga e se reapresenta nesta terça

Após a derrota para o São Paulo por 3 a 1, no domingo, 10, no estádio Morumbi, o elenco do Vitória ganhou folga nesta segunda-feira, 11. O Rubro-Negro desembarcou em Salvador no início desta tarde e foi liberado.

Na tarde desta terça, 12, o grupo se reapresenta visando o duelo contra a Chapecoense. O duelo ocorre no próximo domingo, 17, às 16h, no Barradão, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o duelo, Jorginho pode contar com o retorno de Cáceres. Já Juan, mesmo liberado pelos médicos, ainda está aprimorando a parte física e dificilmente retorna aos gramados. O atacante Beltran também poderá ser convocado.

