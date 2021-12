Vitória tem desfalques de Escudero e dupla de zaga titular

Para o duelo deste sábado, 6, contra o Santos, o téncico do Vitória, Ney Franco, perdeu Escudero, por contusão. Porém, os médicos do clube garantem que o problema do meia não tem nenhuma relação com a cirurgia no joelho que o deixou fora durante seis meses.

O gringo levou uma pancada na coxa direita e o edema não apresentou melhora. Como precaução, a comissão técnica decidiu deixar o jogador se recuperando para o duelo da próxima quarta, contra o Internacional.

"Já discutimos muito a importância do Escudero aqui no vitória. Sabemos que ele é um jogador diferenciado, mas vem sofrendo com a parte física e requer cuidados. Ele ainda são se recuperou do jogo contra o Flamengo e merece tratamento especial", disse Ney Franco.

Além de Escudero, os zagueiros Roger e Kadu também não jogam. Com dúvidas em todos os setores, Ney resolveu esconder a formação até momentos antes da partida, no Pacaembu. "Vamos viajar com 21 atletas e não quero antecipar nada. Nunca fui de fazer mistério, mas neste jogo vou dar uma segurada. Vou definir no hotel, após conversa com o elenco".

Apesar de esconder o jogo, Ney deve promover atletas que eram considerados reservas, mas eliminaram o Sport na Sul-Americana. Na lateral, Nino é o preferido para tomar a vaga de Ayrton. No meio, Richarlyson e Marcinho terão a companhia de Neto Coruja, enquanto Willie ganha lugar no ataque.

"Neste período, qualquer clube brasileiro terá um número alto de lesões no elenco. Pra gente não será diferente. Daqui pra frente, serão poucas as equipes que vão repetir a mesma formação de um jogo para outro", completou Ney.

