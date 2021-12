Vitória tem desfalque para encarar o Náutico-RR

Titular absoluto do Vitória, o zagueiro Ramon não vai enfrentar o Náutico-RR, na quarta-feira, 13, às 21h30, pelo jogo de ida da primeira fase da Copa do Brasil. O defensor está com um trauma no olho e foi vetado pelo departamento médico rubro-negro. Com isso, Ramon terá de ficar uma semana de molho.

Seu substituto será Victor Ramos. O técnico Vagner Mancini tinha a intenção de poupar VR3 - que vai formar dupla de zaga com Vinicius -, mas mudou de ideia por causa do problema de Ramon.

Outro poupado, como havia sido adiantado, foi Leandro Domingues. Suspenso por uma infração cometida no ano passado, quando ainda defendia o Bahia, o atacante Kieza não poderá jogar nesta quarta.

