Vitória tem desafio de primeira contra ‘líder virtual’ Chapecoense

Vitória e Chapecoense estarão frente a frente, neste sábado, 17, às 16h, na Arena Condá, em Chapecó. A partida é válida pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, mas para o Rubro-Negro será um desafio à altura da primeira divisão.

Isso porque a Chape estava na elite até pouco tempo – foi rebaixada ano passado, após seis temporadas entre os melhores times do país. E pelo desempenho nesse primeiro terço de Série B, não deve demorar para voltar à Primeirona.

O Alviverde é vice-líder da competição nacional, mas pode chegar ao topo da tabela neste sábado, se vencer o Leão. Detalhe, o time vai terminar a rodada com um jogo a menos em relação ao Cuiabá, atual concorrente pela liderança. Em termos de rendimento a equipe de Chapecó já tem o melhor desempenho entre os 20 times da segundona, com 69% de aproveitamento. Quando o recorte é só dos jogos em casa, como vai acontecer neste sábado, esse número sobe para 89%.

A Chape sequer sofreu gols quando atuou na Arena Condá. São seis partidas com cinco triunfos e um empate. “Temos ciência que vamos enfrentar a melhor equipe da competição”, disse Eduardo Barroca. “É uma equipe com um equilíbrio coletivo muito forte, que já tem um tempo maior, e isso faz muita diferença. É um trabalho que está tendo sequência. Então, vamos para lá sabendo das dificuldades que vamos enfrentar”, completou o técnico.

Para piorar, o Rubro-Negro não vive um bom momento. Pela segunda vez nesta edição da Série B, o time amarga sequência de quatro jogos sem triunfos. Mas, diferentemente do que aconteceu entre as rodadas 2 e 5, quando empatou quatro partidas, dessa vez o Leão tem um empate e três derrotas no caminho. Apesar do cenário negativo, Barroca se mostra confiante. Antes da partida, que será sua segunda à frente do Vitória, o treinador teve a primeira semana livre para trabalhar com os jogadores.

“Precisamos ir com coragem, personalidade, e principalmente com vontade de colocar em prática o que treinamos durante a semana para que a gente saia com o resultado que nos interessa”, afirmou.

Mudanças

Eduardo Barroca evitou antecipar qual seria o time titular do Vitória, mas se disse mais à vontade para fazer mudanças desta vez, já que, antes da estreia contra o Avaí ele tinha comandado apenas um treino com o grupo. “Não fazia muito sentido fazer alguma mudança sem ter um conhecimento mais profundo. Fiz a opção de manutenção do que vinha sendo feito. Naturalmente, nessa primeira semana de trabalho estou conseguindo dar condição de igualdade na competição interna entre os jogadores”, explicou o técnico.

Já é certo é que a escalação não será a mesma da última rodada porque Fernando Neto não foi relacionado. Ele reclamou de dores na coxa esquerda e nem viajou com o grupo. Por outro lado, o Leão ganha o retorno de Lucas Cândido.

