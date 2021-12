Vitória tem cinco candidatos à presidência do clube

Sete chapas enviaram representantes nesta quarta-feira, 10, na Toca do Leão, em Salvador, para protocolar a inscrição nas eleições gerais do clube, antecipadas de setembro para o próximo dia 24 de abril.

Ao todo, foram registradas cinco chapas na disputa para a presidência do clube e mais duas concorrendo apenas ao Conselho Deliberativo (confira as chapas inscritas abaixo).

O prazo para as inscrições da chapas terminou nesta quarta, mas a lista final com os registros dos candidatos só deve sair em 16 de abril, quando acaba o tempo para as solicitações de impgnução das candidaturas e defesa dos candidatos que forem acusados.

Sócios aptos

Após a aprovação das chapas, o pleito estará liberado para ser realizado no dia 24, das 9h às 21h, no Barradão. Os sócios com 18 meses ininterruptos de associação - 2.746 sócios aptos - participarão da votação.

Se nenhum dos candidatos obtiver mais de 50% dos votos válidos, a decisão ficará para o segundo turno. Essa nova votação, caso necessária, acontecerá no dia 1º de maio, das 9h às 21h, no Barradão.

A posse do novo presidente eleito do Vitória será imediata e seu mandato irá até o final de 2022.

*Sob a supervisão do editor Léo Santana

