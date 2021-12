Vitória tem atuação fraca e perde para o Ceará

O Vitória não teve uma boa atuação, foi dominado pelo Ceará e acabou derrotado por 2 a 0, na tarde deste sábado, 15, na Arena Castelão, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, interrompendo uma série de quatro jogos sem perder. Com este resultado, o Leão permanece com 29 pontos e aguarda o desfecho da rodada para saber a sua posição na classificação.

O primeiro tempo foi de maior posse de bola rubro-negra, no entanto, o Vozão teve as melhores chances de marcar. E de tanto insistir, os donos da casa abriram o placar com o meia atacante Calyson após boa arrancada e assistência do lateral-direito Samuel Xavier. O jovem só teve o trabalho de empurrar a bola para a rede colocando 1 a 0 para os cearenses.

Na segunda etapa, o Ceará continuou dominando a partida e marcou logo o seu segundo gol no início. O lateral-direito Samuel Xavier mandou uma pancada sem chances de defesa para o goleiro Ronaldo, fechando o marcador para o Vozão.

A equipe do técnico Paulo Cézar Carpegiani volta à campo no próximo domingo, 23, às 18h, diante do Botafogo, no Barradão. Já o alvinegro cearense enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre, no mesmo dia, às 11h.

O Ceará começou a partida tomando conta das ações no meio de campo. O sistema defensivo montado por Carpegiani para o embate conseguiu segurar bem a pressão inicial cearense. Com maior posse de bola, o Leão não conseguia encaixar contra-ataques, dando espaço aos donos da casa.

E aos 27 minutos, de tanto pressionar, o Vozão abriu o placar. O lateral-direito Samuel Xavier roubou a bola, foi até a linha de fundo e cruzou para o meia atacante Calyson só empurrar de barriga para dentro das redes do Leão. Aos 44 do primeiro tempo, o Vozão ainda teve uma chance clara para ampliar o marcador, mas Leandro Carvalho chutou para fora.

Na segunda etapa, o técnico do Vitória tentou ajustar a equipe com a entrada de Lucas Fernandes na vaga de Meli, mas de nada adiantou. Logo no início, Samuel Xavier saiu de frente com o goleiro Ronaldo, soltou uma bomba e marcou o segundo tento do Ceará aos 2 minutos.

A partir daí o jogo pegou fogo. Carpegiani colocou André Lima e Rhayner em campo e o Vitória foi para cima do Ceará, dando espaço aos donos da casa. A primeira grande chance do time baiano no duelo foi aos 13 minutos do tempo final. O meia atacante Lucas Fernandes arriscou de longe e o goleiro Éverson praticou grande defesa, com a bola batendo na trave.

O Vozão teve duas chances de ampliar o marcador com o atacante Arthur. Aos 23, o artilheiro perdeu chance incrível sozinho dentro da área e, com 27 minutos, mando uma pancada no travessão do goleiro Ronaldo.

No final, o lateral-esquerdo Fabiano mandou uma bola na trave do arqueiro Éverson, após boa cobrança de escanteio. Mas sem conseguir diminuir o placar, o Vitória acabou derrotado pelo Ceará, em Fortaleza, por 2 a 0.

