Vitória tem adversário definido na 2ª fase da Copa do Brasil

O Vitória já sabe quem será o seu adversário na próxima fase da Copa do Brasil. No estádio Paulo Barreto de Menezes, o 'Barretão', em Sergipe, a equipe do Lagarto-SE venceu o Volta Redonda pelo placar de 1 a 0, nesta quarta-feira, 19. O único gol da partida foi marcado pelo volante Jardson Sapé.

Apesar do triunfo importante, o time sergipano não vive bom momento na temporada. Pelo estadual, o Lagarto ocupa a 6ª colocação com cinco pontos, apenas um ponto a frente do América de Pedrinha - lanterna da competição e única equipe na zona de rebaixamento.

Com o resultado, o duelo entre Vitória e Lagarto está marcado no dia 5 de março, às 19h30, no estádio Manoel Barradas, em Salvador. Assim como na primeira, a segunda fase também é disputada em jogo único. No entanto, em caso de empate entre as equipes, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis.

