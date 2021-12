Vitória tem a volta do meia Escudero contra o Botafogo

Recuperado de uma lesão muscular que o deixou fora das duas últimas rodadas, o meia argentino Escudero, considerado o cérebro do Vitória, volta ao time na partida desta quinta-feira, às 21 horas, contra o Botafogo, no estádio Barradão, em Salvador, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro. "É um jogador importante para qualificar mais a equipe", admitiu o técnico Ney Franco.

O treinador, porém, tem problemas para escalar o time. O zagueiro Kadu e o volante Michel receberam o terceiro cartão amarelo no triunfo da equipe sobre o Coritiba, no último sábado, e desfalcam a equipe. Com as ausências, Ney Franco deve improvisar o volante Luiz Gustavo na zaga, ao lado de Victor Ramos, e promover a estreia do volante Marcelo, de 19 anos, jogador das categorias de base do clube, no time titular.

Na sexta posição com 40 pontos, no início desta rodada, o Vitória ainda sonha com uma vaga no G4 - o quarto colocado, o Atlético Paranaense, tem oito pontos a mais. Para seguir com o objetivo, técnico e jogadores fizeram um apelo à torcida para que lote o Barradão. "Precisamos do apoio da torcida mais do que nunca, é importante que ela jogue junto com a gente", disse Escudero.

