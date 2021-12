Vitória surpreende Cruzeiro e enfrenta o Palmeiras nas quartas da Copa SP

O Vitória surpreendeu neste sábado, 17, ao vencer de forma tranquila o Cruzeiro, um dos favoritos ao título, pelo placar de 2 a 0, em partida realizada no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os dois gols foram marcados por Rafaelson.

Na próxima fase, o Vitória terá pela frente o Palmeiras. O time paulista, que também nunca venceu o torneio, carimbou a sua vaga na vitória diante do Ituano, pela manhã, por 3 a 1, em Limeira.

O Vitória demorou apenas seis minutos para dar mostras que poderia bater o favorito Cruzeiro. Nickon lançou, Rafaelson ganhou na corrida de Fabrício e tocou na saída do goleiro Alencar, abrindo o marcador no Joaquinzão. O clube baiano ainda aumentou no minuto inicial da segunda etapa. Douglas avançou pela direita e rolou para Rafaelson mandar para o fundo das redes, dando números finais à partida.

Com o triunfo, o Vitória segue em busca de seu primeiro título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, enquanto que o Cruzeiro perdeu a chance de conquistar o bicampeonato. A primeira conquista do clube mineiro aconteceu em 2007.

