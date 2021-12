Vitória supera Grêmio e vence a primeira fora de casa

Inteligente e estudioso, o técnico Vagner Mancini deu, ontem, uma aula de estratégia e foi o principal responsável pelo triunfo do Vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, em Porto Alegre, ao se mostrar capaz de transformar sua principal deficiência em uma grande virtude.



O Leão foi a campo desfalcado de seu melhor jogador, o atacante Marinho, que não pôde jogar por questões burocráticas, já que, na segunda-feira, foi adquirido em definitivo pelo Vitória, mas o novo contrato não foi regularizado a tempo. Para domingo, no Barradão, contra a Ponte Preta, sua escalação está confirmada.



Mancini usou o desfalque para escalar um terceiro zagueiro, mudando seu esquema de jogo. Motivos: fechar os espaços do impetuoso Grêmio, aumentar a estatura do seu time e permitir que os laterais Diego Renan e Euller, de características ofensivas, subissem ao ataque.



A vantagem de ter um Vitória alto e com laterais atuando de forma ofensiva era consequência da maior deficiência do adversário, que possui um sistema defensivo instável e, dos oito gols que havia sofrido no campeonato, seis foram em jogadas aéreas.



Tudo funcionou muito bem. Lá atrás, Ramon, Kanu e Victor Ramos cumpriram com eficiência o que foi proposto. Na frente, o trio, forte na cabeçada, não marcou gols, mas teve participação estratégica no tento que abriu o placar.



Aos 25 minutos, Diego Renan, que ganhou liberdade para atacar, foi à ponta direita e cruzou na área. Kieza, artilheiro do time no campeonato agora com cinco gols, cabeceou com estilo, no ângulo direito. Até aquele momento, o duelo vinha equilibrado e sem chances claras de gol.

Ao final da partida, o K9 declarou: "vimos os vídeos das partidas deles e estudamos bastante essa questão do jogo aéreo para saber aproveitá-la aqui".



O gol de Kieza fez o Vitória se soltar. Aos 30, o árbitro marcou pênalti sobre Dagoberto e mostrou o segundo cartão amarelo a Bressan, expulsando de campo o zagueiro gremista. Diego Renan cobrou e marcou o segundo.



No segundo tempo, curiosamente, o Vitória, apesar de estar com um jogador a mais, quase complica a partida. Sinal de que o elenco precisa de reforços. Tudo começou aos 10 minutos, quando o goleiro Fernando Miguel socou um cruzamento contra as costas de Victor Ramos e viu a bola morrer nas redes do Leão.



Com o placar em 2 a 1, o Grêmio tentou encurralar o Vitória, que arriscou alguns contra-ataques. Aos 11, Dagoberto fez boa jogada e bateu perto da trave esquerda. Aos 13, os gaúchos quase empatam, quando a cabeçada de Marcelo Oliveira raspou o travessão. Também de cabeça, após cobrança de escanteio, Kieza quase marcou aos 33.



No fim, o Grêmio fez a costumeira pressão quando um time da casa está perdendo um jogo. Em falha de Ramon, Luan saiu na cara de Fernando Miguel, mas perdeu um gol inacreditável ao chutar com displicência e mandar para fora.



De resto, bem organizado por Mancini, o Leão jogou o suficiente para obter a primeira vitória fora de casa no Brasileirão. Até ontem, eram três derrotas e dois empates. E o melhor: ela veio contra um rival que havia vencido todos os quatro jogos que havia feito como mandante. Que seja estímulo para uma grande campanha no restante do campeonato!

