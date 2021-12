Vitória sub-17 enfrenta Botafogo na final da Copa do Brasil

Acredite. Ainda é possível o torcedor do Vitória ter uma alegria neste primeiro semestre fadado ao fracasso. Enquanto o time profissional amarga a zona de rebaixamento da Série B, o Leão sub-17 faz nesta terça-feira, 12, uma final inédita contra o Botafogo, pela Copa do Brasil da categoria. O primeiro duelo será no Barradão, às 19h.

Esta garotada bem que poderia servir como inspiração para os marmanjos que perderam por 2 a 0, em casa, para o Sampaio Corrêa, no sábado. Foi justamente contra o representante maranhense que o Vitória sub-17 iniciou sua trajetória até chegar à final da competição. Venceu, em São Luís, por 3 a 0, eliminando o confronto de volta.

Depois, o time passou pelo Palmeiras, com direito a goleada por 5 a 1 no Barradão, além de despanhar o campeão de 2013, o São Paulo, com dois empates. Nas semifinais, venceu os dois jogos contra o Flamengo, com 3 a 2 no Rio e 2 a 1 na Toca.

Além da raça demonstrada no campo, este elenco sub-17 está mostrando uma maturidade que permite a boa fase, como no duelo contra o São Paulo no Morumbi. Mesmo com o goleiro expulso, o Leão arrancou um importante empate em 3 a 3. E poderia até vencer, pois chegou a perder um pênalti.

"Costumo dizer que a maturidade e a frieza que os atletas transmitem durante os jogos são frutos dos nossos treinamentos. Só se consegue o resultado dentro do jogo com treinamentos de qualidade, e é justamente o que está acontecendo. Essa garotada se dedica muito e consegue aplicar com eficiência o que é apreendido nos treinos", assegura o técnico João Burse.

Time definido

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o capitão Geovane desfalcará o Vitória hoje. Luciano será seu substituto. "A gente tem um grupo excelente e, se Deus quiser, vou voltar lá do Rio com a taça na mão", disse o meia-atacante, que sonha ser o primeiro a levantar o troféu.

O Leão entrará em campo com Jonh; Cedric, Rangerson, Gabriel e Padilha; Hebert, Farinha e Luciano; Yan, Eron e Ruan Potó.

O Vitória conquistou a versão sub-20 desta competição em 2012.

