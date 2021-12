O Vitória arrancou o empate nos acréscimos contra o Botafogo neste domingo, 12, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time baiano ainda não conseguiu vencer fora de casa, esse foi apenas o segundo ponto conquistado longe do Barradão. Já o alvinegro carioca já está a quatro jogo sem vencer.

Com o resultado o Botafogo continua na lanterna do campeonato com 5 pontos e o Vitória fica na 11ª posição com 9 pontos.

Teófilo Henrique Vitória sua e arranca empate nos acréscimos contra Botafogo

O jogo

O primeiro tempo começou acelerado. Antes dos 5 minutos Fernando Miguel já tinha feito duas defesas, no cruzamento de Leandrinho e em um chute de Ribamar. O Vitória quase abriu o placar. Kieza recebeu de Dagoberto na pequena área chutou cruzado e abola passou perto.

Aos 8 minutos um susto. O meio campo Flávio dividiu a bola e recebeu um chute no rosto. O jogador ficou caído em campo e aparentemente teve uma convulsão. Ele foi atendido e substituído. Tiago Real entrou em seu lugar.

No intervalo o médico do Vitória, Luis Felipe Fernandes, informou que Flávio sofreu um trauma na região da face. "Quando a gente entrou em campo, ele estava desacordado. Jogador reagiu bem, estava lúcido, mas a gente tem a recomendação da Fifa de não voltar em casos de concussão", disse.

O jogo continuou movimentado e aos 17 o Botafogo quase abre o placar. Anderson Aquino recebeu livre na área, dominou, chutou colocado, mas Fernando Miguel fez grande defesa.

Depois dos 20 minutos o jogo perdeu o dinamismo e as chances diminuiram. Só no final aos as duas equipes voltaram a ter chances.

Leandrinho tocou para Ribamar que dentro da área chutou e o goleiro do Vitória salvou o time rubro-negro. Na sequência, Kieza dominou na grande área tentou passe para Marinho, mas defesa do Bota afastou.

Alívio

O segundo tempo o Botafogo começou com todo gás. Adiantou marcação e a ação deu resultado, aos 6 minutos o time carioca abriu o placar. Em uma cobrança de escanteio a bola foi desviada na primeira trave e Sassá emendou para o gol.

Com o gol o Bota se trancou, deu campo para o Vitória e assustava nos contra-ataques. Foram pela menos três contra-ataques que o Botafogo desperdiçou para definir o jogo.

E o castigo veio nos acréscimo. Aos 46 minutos Victor Ramos empatou a partida. O jogador recebeu cruzamento de Diogo Renan. A defesa do Bota ficou só olhando.

