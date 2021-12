Vitória sonda ex-atacante do Bahia e mais dois jogadores

Sem se contentar com a chegada de cinco jogadores (Jorge Wagner, Saimon, Amaral, Rogério e Neto Baiano) à Toca do Leão, desde o início do ano, o Vitória mantém a busca por reforços. Em processo de reformulação, o time deixou claro que tem como principal meta, nesta temporada, retornar à elite do futebol brasileiro.

E um dos nomes especulados para reforçar o plantel pode ajudar o rubro-negro nesta missão. Trata-se do atacante Elton, que defendeu o Rubro-Negro em 2012. Na ocasião, ele ajudou o clube a deixar a Série B do Campeonato Brasileiro.

A diretoria do Vitória iniciou conversa com o Flamengo para contratá-lo, já que ele está fora dos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo. No entanto, o alto salário do atleta - cerca de R$ 300 mil - é uma das discussões em pauta a ser negociada pelos times, para que a transação aconteça.

Mais dois jogadores estão na mira do Leão. O primeiro é Rhayner, velho conhecido da torcida do arquirrival Bahia, e que atualmente está sem clube, após rescindir contrato com o Tricolor em setembro do ano passado; e o volante Gabriel Dias, do Palmeiras.

adblock ativo