Vitória solicita transferência de jogo para a Fonte Nova

Com a boa fase na Arena Fonte Nova, o Rubro-Negro oficializou à Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o pedido de transferência da partida contra o Paraná, no dia 16 de outubro, válido pela 31ª rodada da Série B.

Inicialmente, a partida estava marcada no estádio Manoel Barradas, para o mesmo dia, às 21h30. A solicitação do Vitória não altera dia e horário do jogo. O Vitória agora aguarda a confirmação da entidade sobre a solicitação da mudança.

Desde que passou a atuar na Fonte Nova, nesta Série B, o Rubro-Negro se mantém invicto e conseguiu recuperar a boa fase. Além de vencer o clássico, o Vitória disparou na frente de adversários diretos que estão fora do G-4 e continua na briga pelo título.

