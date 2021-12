Vitória sofreu gol nos últimos 14 jogos que fez no Barradão

Comece essa leitura com um exercício de memória. Você consegue se lembrar qual foi a última vez que o Vitória terminou uma partida sem sofrer gols no Barradão? Não precisa se assustar se a resposta não vier rapidamente ou até mesmo se ela nem chegar. Faz tanto tempo que é até natural que a maioria não consiga responder.

Foi em um 0 a 0 contra o Bahia, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, em dois de julho de 2017, a última vez que a meta Rubro-Negra não foi vazada no Barradão. Durante os quase sete meses seguintes ao clássico, em todas as vezes que o Rubro-Negro jogou na Toca levou pelo menos um gol dos adversários.

No último domingo, contra a Juazeirense, não foi diferente. O time sofreu dois gols e não passou de um empate na estreia do Baianão.

Desde o empate sem gols no Ba-Vi, o Leão disputou 14 partidas no Barradão, com oito derrotas, quatro empates e apenas dois triunfos. Ao todo foram 27 gols sofridos, média de 1,92 por jogo (confira os placares abaixo).

É verdade que Vagner Mancini não era o treinador em todos esses jogos. Estreou em casa na quarta partida dessa sequência. Mas também é verdade que, sob o comando dele, o Rubro-Negro ainda não conseguiu passar 90 minutos sem sofrer gols como mandante.

Depois do empate com a Juazeirense, Mancini lamentou o desempenho defensivo da equipe. “A gente não pode tomar dois gols na estreia em casa. Estou chateado por isso”, resumiu o treinador.

O fraco desempenho nos seus domínios foi um grave problema em 2017 e quase custou o rebaixamento para a Série B do Brasileiro. Para evitar que o Barradão siga como um ponto fraco do time, Mancini vai precisar começar resolvendo os problemas do sistema defensivo.

Opções no setor

Kanu renovou contrato até o fim de 2018, mas até agora não foram feitas contratações para o setor. Além da dupla de zaga titular, formada por ele e Wallace, Mancini tem à disposição Ramon, Bruno Bispo e Léo Xavier, promovido da base para o elenco profissional.

A dupla formada por Kanu e Wallace, por sinal, esteve em sete dos 14 jogos que o Leão foi vazado no Barradão. No domingo, contra a Jacuipense, Wallace falhou no primeiro tento sofrido pelo Vitória, mas até aqui não há indícios de que Mancini pretenda fazer mudanças na dupla de zaga titular do Leão.

Neilton em alta

Se a zaga não foi bem, Neilton seguiu o caminho oposto na estreia do Campeonato Baiano. Autor de um gol e uma assistência, o camisa 10 foi o melhor jogador do Vitória diante da Jacuipense.

O bom começo é importante para o jogador, principalmente porque ele terminou 2017 em baixa, frequentando inclusive o banco de reservas do time de Mancini.

Escolhido para entrevista coletiva nesta segunda-feira, 22, na reapresentação do elenco, o atacante reconheceu que não vinha bem e comemorou a mudança no começo desta temporada.

“Vinha me cobrando muito, tive uma queda de rendimento, reconheço isso. Procurei trabalhar, focar, me dedicar ao máximo para que voltasse a atuar bem. Eu acho que é uma temporada nova, espero fazer uma excelente temporada, ajudar a equipe da melhor maneira possível”, projetou o meia-atacante.

Últimos 14 jogos do Leão na toca

21/1/2018

Vitória 2x2 Jacuipense

3/12/2017

Vitória 1x2 Flamengo

19/11/2017

Vitória 1x1 Cruzeiro

8/11/2017

Vitória 3x1 Palmeiras

29/10/2017

Vitóira 1x1 Atlético-GO

19/10/2017

Vitória 2x3 Atlético-PR

12/10/2017

Vitória 1x2 Sport

17/9/2017

Vitória 1x2 São Paulo

10/9/2017

Vitória 2x2 Fluminense

12/8/2017

Vitória 0x1 Avaí

02/8/2017

Vitória 3x1 Ponte Preta

22/7/2017

Vitória 1x2 Chapecoense

19/7/2017

Vitória 1x3 Grêmio

12/7/2017

Vitória 1x4 Vasco

adblock ativo