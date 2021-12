Vitória sofre goleada e é eliminado do Brasileirão Sub-20

O Vitória foi goleado por 4 a 0 pelo Internacional, na segunda-feira, 19, em Gravataí, no Rio Grande do Sul, e deu adeus ao Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida foi válida pelas quartas de finais.

O Leão terminou sua campanha com quatro vitórias e duas derrotas. Autor de quatro gols, Agdon, do Vitória, divide a artilharia da competição com Darlan, do Flamengo.

As semifinais do torneio serão disputadas, na quinta, 19, por Internacional x Cruzeiro e Palmeiras x Grêmio.

Copa São Paulo

O grupo agora se prepara para a Copa São Paulo e vai se juntar ao restante do time que treina em Salvador, sob o comando de Carlos Amadeu. O primeiro jogo da equipe rubro-negra é contra o Juventus (SP), no dia 5 de janeiro.

