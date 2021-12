Dono do elenco mais caro da Série B, o líder Vitória não conseguiu reproduzir esse poderio em campo ontem, ao cair por 1 a 0 diante do Sampaio Corrêa, no Maranhão, depois de perder seis titulares.

Veja os melhores momentos da partida:

Eliano Jorge Vitória sofre com o Sampaio e seca Bota para seguir líder

O Botafogo tem a chance de ultrapassá-lo neste domingo, 23, nesta primeira rodada do returno. Receberá o Paysandu no Engenhão, com todos os seus 20 mil ingressos vendidos antecipadamente.

O Leão já havia perdido para o Tubarão por 2 a 0 no Barradão, na estreia, no auge da sua crise futebolística e política. Ontem, apesar da fase positiva, estava remendado. Além do suspenso lateral direito Diogo Mateus, se machucaram o goleiro Fernando Miguel, o zagueiro Guilherme Mattis e os meias Pedro Ken e Escudero. Um dos goleadores do time, o atacante Rogério, se transferiu para o São Paulo.

O Sampaio Corrêa também teve baixas. As principais foram o goleador Nadson e o meia Valber. Balançou a rede com o capitão Diones, bicampeão estadual sobre o Vitória: em 2011, pelo Bahia de Feira, e em 2012, fazendo o gol do título, pelo Tricolor da capital.

O jogo

Logo a um minuto, o goleiro Gatito Fernández precisou salvar o Leão, no chute de Edgar. Em seguida, o time baiano até levou algum perigo. Mas prevaleceram os donos da casa.

Aos 22 minutos, o lateral esquerdo Euller, que voltava a ser titular, errou a saída de bola mais uma vez em lance crucial, o ponta Pimentinha cruzou, e o volante Diones, de cabeça, marcou, com liberdade.

O Rubro-Negro dominou o segundo tempo, sufocou o adversário e criou bastante. Aos 3 minutos, o atacante Elton escorou a bola na área para o meia Jorge Wagner, que chutou em cima do goleiro. Aos 7, Rhayner errou voleio.

Autor de seis gols pelo Sampaio Corrêa nesta competição antes de se transferir para o Vitória, o atacante Robert saiu do banco de reservas aos 14 minutos. Aos 25, perdeu chance incrível numa cabeçada. Aos 37, desperdiçou outro passe na frente da meta.

Na próxima terça-feira, às 19h, no Barradão, o Rubro-Negro enfrenta o Oeste - batido por 2 a 1 na paulista Osasco, na segunda rodada.

