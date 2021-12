Num jogo atípico, com duas viradas e que deu um lampejo de esperança à torcida, o Vitória voltou a decepcionar no Barradão e perdeu, por 3 a 2, para o Atlético-PR, na noite desta quinta-feira, 19.

Vitória sofre com bola aérea e perde de virada para o Atlético-PR

Com isso, o Rubro-Negro baiano volta à 16ª posição na tabela, com 33 pontos, um a mais do que a Ponte Preta, primeiro time na zona do rebaixamento.

O próximo compromisso da equipe é contra o rival, no domingo, 22, na Fonte Nova, às 16h. Já o Atlético-PR encerrou um jejum de 13 anos sem vencer o Vitória em Salvador e conseguiu um salto na tabela: foi para a 9ª posição.

O jogo

Logo aos 3 minutos, a primeira pancada: o Atlético-PR abriu o marcador com gol de Ribamar – jogador que incomodaria bastante os donos da casa.

O atacante subiu sozinho em cobrança de escanteio e balançou a rede do goleiro Caíque, que na jogada anterior tinha defendido outra cabeçada do próprio Ribamar.

O Vitória demorou um pouco para se recompor do susto, e dominou a posse de bola. O problema é que não sabia o que fazer com ela: aos 21, passou dois minutos trocando passes na intermediária, sem avançar para a área.

A reação começou logo em seguida, quando Juninho foi derrubado na área por Jonathan e o juiz marcou pênalti. Neilton converteu e deixou tudo igual aos 23 minutos.

O gol fez o Vitória acordar e buscar mais o ataque, chegando muito perto de ampliar com jogadas de Wallace, que aos 30 minutos cabeceou no travessão, e aos 41, com uma bomba de Caíque Sá.

O Furacão foi perdendo volume de jogo e até chegou a incomodar a defesa do Vitória, mas saiu para o intervalo com 4 finalizações contra 11 da equipe dona da casa.

Segundo tempo maluco

Se o Atlético-PR começou assustando no início da primeira etapa, na segunda foi o Vitória que se antecipou para marcar: em bela arrancada, David deu um passe açucarado para Tréllez, bem posicionado na frente do goleiro Weverton, mandar virar o jogo aos 4 minutos.

À frente do placar, o Vitória cresceu e passou a atacar, avançando a marcação em demasia e deixando brechas na defesa.

A bem verdade, foram duas chances em que o Vitória conseguiu chegar na área nos dez minutos seguintes: em uma delas, Neilton mandou por cima do gol, e noutra, David foi desarmado na área ao tentar um drible.

Só que o Furacão se valeu de uma tática do próprio Vitória enquanto visitante e aplicou um contra-ataque mortal. Livre na área, Douglas Coutinho recebeu passe de Lucho e deixou tudo igual no placar.

Mancini resolveu fazer mudanças, e trouxe do banco Patric e André Lima no lugar de Fillipe Soutto. Só que as alterações não serviram ofensivamente e deixaram a defesa ainda mais exposta.

E o Furacão aproveitou, novamente com Ribamar, aos 33. O atacante deu uma cabeçada certeira no gol de Caíque, que ficou de espectador. Nervoso, o Leão tentou o empate no abafa, mas a zaga atenta do Atlético não permitiu.

Vitória sofre com bola aérea e perde de virada para o Atlético-PR | Foto: Divulgação/ATarde

