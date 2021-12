Vitória sofre com baixas e tem quebra-cabeça para montar defesa

Problemas à vista no sistema defensivo do Leão. Na terça-feira, 10, o Vitória confirmou que o zagueiro e capitão Maurício Ramos está com uma lesão no ligamento colateral do joelho direito, já está realizando um tratamento conservador e pode ficar afastado dos treinos por 30 dias.

Sendo assim, o defensor deve desfalcar o Vitória nos dois jogos contra o Ceará, pela terceira fase da Copa do Brasil, além de mais algumas partidas do Nordestão.

Sem Maurício Ramos, o jovem John, que já havia entrado no duelo com o ABC, deve seguir ao lado de João Victor nos próximos jogos. Gabriel Furtado, outro defensor rubro-negro, está machucado e sem condições de atuar.

Por isso, o técnico Geninho teve que convocar o zagueiro Carlos, que integra o time de transição para compor o grupo principal.

Esta situação acabou se tornando também um problema para o treinador Agnaldo Liz. Sem poder contar com o zagueiro Nuno, que está suspenso, o comandante ‘perdeu’ agora Carlos.

Portanto, para enfrentar o Jacuipense, no domingo, 15, Dedé e Pedro Moraes devem formar a dupla de zaga titular.

*Sob a supervisão do editor Léo Santana

adblock ativo