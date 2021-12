Vitória sofre com alto número de jogadores machucados

Não se trata de um campo de batalha, mas o Vitória é um exército que sofreu muitas baixas na guerra da Série A. Dos titulares, apenas Wilson, Victor Ramos e Dinei iniciaram a competição e ainda não foram vetados pelo departamento médico.

Para Rodrigo Vasco da Gama, médico do clube, a situação não chega a ser preocupante. Segundo ele, a situação só ficou em evidência pelo fato de muitos jogadores importantes terem ficado de fora por lesão.

"Temos um calendário apertado e que estimula a lesão. Não temos tempo para recuperar um atleta com jogos toda quarta e domingo. Porém, não vejo grandes diferenças na quantidade de lesão comparado aos anos anteriores. É um fato pelo qual temos de passar todo ano", disse Rodrigo Vasco da Gama.

No entanto, nesta edição do Brasileiro, as contusões têm tido uma gravidade maior. Quando o Brasileirão ainda chegava na sua metade, quatro atletas já estavam vetados para o restante da temporada.

Os piores casos foram os de Mansur e Nino, ambos donos das vagas nas laterais. Os dois sofrem de pubalgia. Nino chegou a ser operado e só retorna em 2014. É a segunda cirurgia do atleta no púbis.

Além disso, o Vitória também foi vítima de uma fatalidade. O atacante André Lima se machucou sozinho em sua estreia e foi submetido a cirurgia no joelho, sua segunda na carreira. Fabrício não passará pela mesa de operação, mas também está fora pelo mesmo motivo.

"Este ano tivemos poucas mudanças no time titular. Maxi Biancucchi e Cáceres são dois exemplos. Ambos atuaram na maioria dos jogos do Vitória e hoje sentem a carga de tantos jogos. O calendário é complicado", diz Vasco da Gama.

É muita gente passando pelas mãos dos homens de jaleco durante o Brasileirão (confira lista abaixo), tanto que hoje o DM conta com cinco atletas ainda de molho. Neto Coruja, um assíduo frequentador, é o único vetado para o duelo contra o Atlético PR, próximo domingo.

Segundo Rodrigo Vasco da Gama, Biancucchi e Cáceres estão em observação e são dúvidas. Michel também será avaliado durante a semana. "Ainda não podemos afirmar que os jogadores estarão aptos para atuar. Acho difícil algum deles jogar, mas vamos aguardar. Sobre Luis Alberto, ainda precisamos ver o resultado dos exames", completou Rodrigo.

adblock ativo