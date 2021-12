Vitória só perde para o Palmeiras na quantidade de gringos

No final de 2013, o Vitória foi o líder de um pedido formal à CBF. Na época, os clubes solicitaram que o número limite de estrangeiro por jogo subisse para cinco ao invés de três, como era até a temporada passada. O pedido surtiu efeito e o Leão aproveitou. Com a chegada do goleiro Júnior Fernández, o clube acumula cinco estrangeiros no elenco.

No Brasileirão, o Vitória só perde para o Palmeiras, atualmente com seis atletas de outras nacionalidades. A CBF não limita o número de gringos no elenco, mas só permite cinco convocados por jogo. Atualmente, são 40 'importações' na Série A, além de dois atletas com dupla nacionalidade: Sheik, do Botafogo, que também tem cidadania do Qatar, e Eduardo da Silva, brasileiro naturalizado croata do Flamengo. Só Sport e Goiás não possuem atletas de fora.

Entre os gringos do Vitória, três são paraguaios, um argentino e outro uruguaio (Confira na peça ao lado). Para os brasileiros no Leão, todos se adaptaram bem na Toca e não tiveram dificuldades no entrosamento com os demais.

"Com a chegada dos gringos, os clubes brasileiros só têm a ganhar. O pessoal se destaca com futebol de garra no Paraguai, na Argentina... Eu vejo os times investindo em atletas de fora, como Vitória, Corinthians e Palmeiras. Aqui o ambiente é bom, os caras são todos tranquilos e guerreiros nos treinamentos. O ambiente é super agradável", confirmou o jovem lateral Euller.

Em 2014, apenas dois gringos entraram em campo: Escudero e Cáceres. Ambos estão no Leão desde 2013, mas atualmente recuperam-se de lesão. No começo do ano, o Vitória chegou a ter o zagueiro argentino Ferrari, já dispensado.

Para o duelo contra o Grêmio, sábado, no Barradão, apenas um estreante está à disposição: o meia Luis Aguiar. O atacante Beltrán aguarda sua regularização e também pode estrear. A diretoria espera que o nome do paraguaio saia no BID ainda nesta quinta-feira, 31, para que fique apto a atuar.

Dos anos 40 até os dias atuais, o Vitória já teve 34 estrangeiros vestindo o manto vermelho e preto. Entre os ídolos, Viáfara, Ricky, Petkovic e Aristizábal estão na calçada da fama rubro-negra. Escudero está na busca pelo posto. Com a chegada do goleiro Júnior Fernández, o presidente do clube, Carlos Falcão, assegura que a importação está encerrada, pelo menos por enquanto.

Richarlyson

Luis Aguiar pode fazer sua primeira partida pelo Leão já como titular. Isso porque ele deve substituir o meia Richarlyson, que voltou a sentir dores na coxa e é dúvida para o confronto diante do Grêmio, sábado.

Durante almoço com a imprensa, na quarta, 30, o Vitória anunciou a renovação do patrocinador com a empres de telefonia TIM por mais dois anos.

