Vitória só empata e sai da zona de acesso à Primeirona

O Vitória complicou um jogo tranquilo e desperdiçou um triunfo contra o lanterna Mogi Mirim, neste sábado, 13, ao empatar por 1 a 1, no interior paulista, pela sétima rodada da Série B. Sem a vibração, a vontade e o ímpeto demonstrados sob o comando interino de Wesley Carvalho, ficou fora do G-4, mas somente a um ponto de distância.

Nesta sua terceira passagem pelo clube, o técnico Vagner Mancini manteve o tabu de não vencer na estreia. Em compensação, ele sempre ganhou a segunda partida, e terá chance de manter também esse costume no sábado, diante do ABC, às 16h30, no Barradão.

O jogo

Suspensos, o goleiro Fernando Miguel e o volante Amaral foram substituídos por Wilson e Marcelo na escalação vermelha e preta. Os donos da casa, presididos pelo craque Rivaldo, tiveram como atacante titular seu filho Rivaldinho, vaiado no estádio que leva o nome de seu avô Romildo.

O Vitória não se impôs e permitiu vários chutes de fora da área. Mas os jogadores do Mogi Mirim mostraram má pontaria. Wilson só precisou fazer uma grande defesa. Num passe em profundidade do volante Flávio, o atacante Elton avançou sozinho na área e abriu o placar aos 19 minutos. Em seguida, o Leão quase ampliou sua vantagem em duas chances. Mas atrofiou novamente.

No último lance do primeiro tempo, o zagueiro Ramon sofreu um corte e deu lugar ao contestado Ednei, que saiu-se muito bem.

Se o gol deu tranquilidade, deixou tranquila até demais a equipe baiana, que se acomodou, atacou pouco e atraiu o adversário. Aos 29 minutos, foi marcado pênalti do atacante Rogério no lateral esquerdo Leonardo; o lateral direito Edson Ratinho empatou. E o Rubro-Negro não teve competência para marcar outro gol.

Convocado

O Vitória informou que o lateral esquerdo Euller, devolvido ao time júnior no ano passado, defenderá a seleção sub-23 nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, em julho.

