Vitória segue treinamento na Toca; cirurgia de zagueiro é realizada com sucesso

O Vitória segue a sua rotina de treinamentos visando o retorno da temporada 2020. As atividades promovidas na manhã desta quarta-feira, 1º, no CT Manoel Pontes Tanajura, foram dividas etapas.

Na primeira, o plantel realizou exercícios de reforço muscular, exclusivamente na academia da Toca do Leão. Em seguida, eles foram ao campo 1, onde o treinador Bruno Pivetti ministrou uma conversa para explicações de conceitos táticos.

Para completar amanhã, o comandante promoveu treinamentos, nos dois campos do CT, com aspectos técnicos e táticos.

Como de costume, as atividades dos goleiros foram separadas do restante do grupo. Nesta quarta, os preparadores Luciano Júnior e Itamar Ferreira aplicaram fizeram treinos específicos de técnicas defensivas com ênfase na força física.

As atividades seguem sendo realizadas em grupos, cumprindo rígido controle do protocolo de saúde sanitária.

Cirurgia de Carlos

Na manhã desta quarta-feira, 1º, o zagueiro Carlos foi submetido a cirurgia de reparo meniscal no joelho esquerdo. Segundo a assessoria do Leão, ele iniciará o processo de fisioterapia nesta quinta-feira com os profissionais do clube. A previsão de retorno aos gramados é de seis semanas.

O atleta de 19 anos foi um dos destaques do início de temporada do Vitória. Até o momento, ele havia realizado cinco jogos, sendo quatro pelo time de aspirantes e um pelo time principal.

