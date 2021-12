Vitória segue sem substituto para o técnico Claudinei

Bem aventurado aquele que aceitar o desafio de treinar o time do Esporte Clube Vitória. Claudinei Oliveira foi mais um técnico que não conseguiu fazer o milagre de transformar um elenco ruim em competitivo. O treinador caiu na quarta-feira, 20, após ser eliminado na segunda fase da Copa do Brasil pelo ASA, na véspera, no Barradão.

Claudinei não está salvo de culpa. Assim como seu antecessor Ricardo Drubscky, ele acumulou uma série de frustrações na cabeça do torcedor. Até pior. Foi com ele que o Leão se despediu das quartas de final do Baiano pelo Colo Colo, além da saída nas semifinais da Copa do Nordeste, também em casa, diante do campeão Ceará. Em 11 jogos, Claudinei venceu quatro, empatou cinco e perdeu dois.



Para o jogo desta sexta-feira, 22, contra o Bragantino, no Barradão, pela Série B, o auxiliar Wesley Carvalho será o técnico interino. Ele comandou o time vice-campeão da Copa do Brasil Sub-20 de 2014 e vencedor do Estadual da categoria.



Sobre os possíveis nomes de técnicos, a diretoria permanece sem rumo. Vagner Mancini, Adilson Batista e até Caio Júnior foram especulados pela imprensa.



O diretor de futebol, Anderson Barros, foi procurado por A TARDE, mas não atendeu aos telefonemas. Após a demissão de Drubscky, o Vitória levou mais de uma semana para fechar com Claudinei. "É um assunto delicado, mas não podemos demorar. Existem diversos nomes no mercado. Porém, o que disser agora será no campo da especulação. Esta saída do Claudinei foi recente e não falamos com ninguém ainda", disse o presidente do clube, Raimundo Viana.

Elenco

Com um elenco limitado tecnicamente, Claudinei chegou a ser questionado sobre uma possível demissão logo após o empate em 2 a 2 com o ASA. "Tenho total convicção e consciência tranquila de que estou fazendo um trabalho honesto e com empenho para que as coisas aconteçam. Vamos esperar só os acontecimentos. Se for a decisão da diretoria, tem que aceitar. Eu me sinto em condições de continuar no Vitória", afirmou.



Após eliminações no Nordestão e no Baiano, Claudinei teve quase um mês sem jogos oficiais, apenas treinando. Neste período, Barros não conseguiu trazer nenhum reforço que qualificasse o elenco. Apenas o lateral Diego Renan ficou à disposição do ex-treinador, que estreou na Série B com um time até mais enfraquecido, sem os dispensados Neto Baiano e Nino Paraíba.



Na quarta, o Leão anunciou a chegada do volante André Castro, do Osasco Audax. Segundo o clube, sua vinda foi realizada graças ao ídolo Vampeta, presidente do clube paulista.

