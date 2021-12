Vitória segue rotina de treinos para jogo das semifinais

O elenco do Vitória segue a rotina de treinos para o primeiro jogo das semifinais do Baianão, contra a Juazeirense, que será realizada no dia 10 de abril.

Nesta quarta-feira, 30, a comissão técnica do Leão realizou trabalhos individuais com Leandro Domingues, Victor Ramos e Vander. Ficaram na academia Willian Farias, Vinicius e Alípio.

O lateral-direito Maicon Silva já treinou normalmente com o grupo. Tiago Real está na fase final da recuperação da contusão muscular e ;Guilherme Mattis segue em tratamento da lesão.

Mancini fez na tarde desta quarta um treino físico-técnico. Na manhã desta quinta, 31, o treino com bola será fechado à imprensa. Na sexta, 1º, o treino foi antecipado para manhã.

O atacante Marinho falou sobre as faltas que tem recebido, algumas com certa violência. "Não posso fazer muita coisa, não. Tenho que continuar meu jogo, indo pra cima. Sei que vou apanhar muito ainda, mas é desse jeito que eu jogo e não posso mudar", disse.

Sobre a situação de Victor Ramos: "Pra ser sincero, nós estamos muito tranquilos. É uma situação que cabe à diretoria. A gente sabe que ele está regular", falou Marinho, que avaliou a qualidade do Vitória. "Temos um grupo muito bom, mas é jovem. Até o Brasileiro chegarão peças mais experientes para nos reforçar".

Caso VR3

O processo do Flamengo de Guanambi que pede a eliminação do Vitória por ter, segundo os advogados do clube do interior, escalado o zagueiro Victor Ramos de forma irregular, já está nas mãos de um dos procuradores do TJD. Ele tem dois dias para avaliá-lo.

