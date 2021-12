Vitória segue rotina de treinos com elenco dividido em dois grupos

O Esporte Clube Vitória segue sua rotina de treinamento estabelecida pela comissão técnica, seguindo os protocolos de saúde diante da pandemia da Covid-19. Na manhã desta quinta-feira, 25, o elenco foi dividido em dois grupos.

Na academia, um dos grupos de jogadores foi submetido a exercícios de reforço muscular, com a supervisão do fisiologista Rafael Daltro. De acordo com a assessoria do clube, em seguida, os grupos foram para o campo 1.

A primeira atividade teve comando do preparador físico Ednilson Sena. Se recuperando de lesão, os jogadores Maikon Douglas, Gabriel Furtado e Gerson Magrão fizeram treino individualizado.

Na sequência, o treinador recém-efetivado, Bruno Pivetti, aplicou um trabalho técnico com passes, movimentações e finalizações, com o auxilio do assistente técnico Flávio Tanajura.

