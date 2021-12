Vitória segue preparação para o pós-Copa América

O Vitória continua sua preparação visando a sequência da Série B, que foi paralisada por causa da realização da Copa América. Após a folga dominical, o elenco do Rubro-Negro treinou na manhã desta segunda-feira, 24, no Barradão.

Os atletas iniciaram a manhã com aquecimento comandado pelo preparador físico Ednilson Sena e, em seguida, o técnico Osmar Loss trabalhou atividades de transição ofensiva e finalização, exigindo sempre velocidade e intensidade dos atletas.

Recuperados de lesões, os atacantes Felipe Garcia e Caíque Souza voltaram e treinar com o grupo. Outra novidade foi a presença do goleiro uruguaio Martín Rodriguez, contratado junto ao Racing, do Uruguai.

O Vitória volta a jogar no dia 9 de julho contra o Cuiabá (MT), às 19h15, no Barradão, pela 9° rodada da Segundona.

