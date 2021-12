Vitória segue preparação para enfrentar o Palmeiras

O Vitória voltou a treinou na tarde desta sexta-feira, 5, como preparação para o duelo diante do Palmeiras. Os times se enfrentam no domingo, 7, às 16h, no Allianz Parque, em São Paulo, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série A.

A novidade do treino foi a presença do zagueiro Bruno, do time sub-20, que foi chamado para compor o elenco profissional. Durante a atividade, Mancini focou no ajuste da parte defensiva.

Dagoberto, com desconforto muscular, não treinou. Quem também ficou de fora foi Leandro Domingues. Com cansaço muscular, ele fez apenas um trabalho especial na academia. Josué e Guilherme Mattis, com pubalgia e contusão muscular, respectivamente, ficaram em tratamento médico.

O próximo treino do Vitória será no sábado, 6, às 9h. O time viajará para São Paulo durante a tarde.

adblock ativo