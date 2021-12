Vitória segue preparação para enfrentar o Coritiba

O elenco do Vitória voltou ao batente e fez mais um treino nesta sexta-feira, 25, na Toca do Leão. Com o time definido, o técnico Vagner Mancini ainda terá mais dois dias para ajustar o time que enfrenta o Coritiba, na segunda, 28, no Paraná, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após o aquecimento, o elenco foi dividido e trabalhou o posicionamento em campo. Em seguida, Mancini comandou uma atividade tática, com jogadas defensivas e ofensivas. O treino foi finalizado com os atletas calibrando a pontaria.

O meia Cleiton Xavier foi mais uma vez poupado por um desconforto. André Lima e Willian Farias seguem em tratamento médico.

adblock ativo