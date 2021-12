Vitória segue para Florianópolis sem definição

O técnico Ney Franco, que não é chegado a mistério para definira a escalação do time, desta vez teve que agir diferente. No treino desta sexta-feira, 21, na Toca do Leão, ele misturou titulares e reservas e não deu pistas de quem começará jogando.

Sem o volante José Welison, suspenso, o capitão Richarlyson volta à equipe. Com dores musculares, Dinei não treinou e não está confirmado, embora tenha embarcado com o grupo à tarde para a capital catarinense. Se não der para ele, Edno atuará como homem de referência no ataque rubro-negro.

Mansur e Juan disputam uma vaga na lateral esquerda. Em outro cenário, Juan pode atuar no meio e, com isso, Adriano ficaria como opção no banco de reservas. Outra possibilidade é a saída de Adriano para a entrada do meia Escudero, mais uma vez relacionado.

adblock ativo