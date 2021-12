Vitória segue na preparação para estreia na Série B

Após uma folga para o elenco neste domingo de Páscoa, o Vitória volta, nesta segunda-feira, 22, à preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro Série B, que acontece neste sábado, 27, contra o Botafogo-SP, às 11h, no estádio Santa Cruz, em São Paulo.

No último sábado, a equipe fez um coletivo contra o time sub-20. O técnico Claudio Tencati utilizou todos os atletas à disposição na partida. A primeira etapa do coletivo terminou em 2 a 0 para os profissionais, com gols de Neto Baiano e Ruy. Na segunda, Paulo Vítor balançou as redes e fechou o placar em 3 a 0. O coletivo teve a duração de 90 minutos, com dois tempos de 45.

Recuperado de virose, o lateral-esquerdo Fabrício se exercitou na academia de musculação, após dois dias de ausência. O elenco trabalha em dois períodos nesta segunda-feira. Na terça e quarta-feira os treinos serão pela manhã, e quinta, 25, está programado o embarque para Ribeirão Preto.

