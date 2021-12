Vitória segue indefinido para o duelo contra o Atlético-MG

Ainda com dúvidas, o técnico Vagner Mancini comandou mais um treino tático na tarde desta sexta-feira, 22, sem a confirmação do time que iniciará o jogo contra o Atlético-MG no próximo domingo, 24, em Belo Horizonte (MG).

Em treino fechado, Mancini novamente testou as laterais. A equipe não terá os jogadores Caique Sá, Patric e Juninho. Para a direita, o zagueiro Ramon pode ser improvisado. Na esquerda, os contestados Geferson e Thallyson são as opções. O restante da equipe deve ser a mesma que perdeu para o São Paulo.

O volante Willian Farias e os laterais Juninho e Caique Sá continuam o tratamento das lesões. O meia Yago retorna de suspensão após o Vitória entrar com um recurso e conseguir a liberação.

adblock ativo