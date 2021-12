Vitória segue indefinido para jogo contra Sport em Feira

O técnico Joginho não deve mexer muito no esquema do Vitória para a confronto diante do Sport, neste sábado, 31, às 21 horas, no Estádio Alberto Oliveira, em Feira de Santana, pela última rodada do Campeonato Brasileiro antes da parada para a Copa do mundo.

A única perda é o volante Neto Coruja, que machucou a coxa e só retorna após a copa. No seu lugar, o treinador rubro-negro deve adiantar Luiz Gustavo e promover o retorno de Matheus Salustiano. Na frente, Souza também deve permanece no ataque.

Sem tempo para treinar, Jorginho comandou, na tarde desta sexta-feira, 30, apenas um trabalho de posicionamento na Toca do Leão. O técnico montou dois times e orientou a movimentação dos jogadores para a partida deste sábado.

