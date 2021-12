Vitória segue em negociação para contratar meia do Ceará

Ano novo e nada de novidade em relação ao meia Ricardinho. Nesta quinta-feira, 1º, a diretoria do Vitória negou que o jogador já estaria contratado por dois anos.

De acordo com o vice-presidente do Leão, Epifânio Carneiro, a negociação com o Ceará segue no mesmo patamar e a conversa será retomada nesta sexta. "Ricardinho ainda não está contratado, como divulgaram. Ontem [quarta-feira] não teve nenhuma novidade com relação a isso por causa dos festejos do Réveillon", disse o cartola.

Informações dão conta de que o Ceará exige o pagamento da multa rescisória no valor de 4 milhões de reais, já que Ricardinho tem contrato com o Vovô até o fim deste ano. O presidente do alvinegro cearense afirmou que rejeitou a primeira proposta feita pelo Vitória no valor de R$ 400 mil.

Além de um meia, o rubro-negro também corre atrás de mais um atacante para iniciar a pré-temporada. O nome do futuro concorrente de Neto Baiano segue guardado a sete chaves. "Amanhã [sexta-feira] não vamos ter novidade", adiantou Epifânio Carneiro.

O elenco do Vitória inicia os trabalhos na próxima segunda. Além dos atacantes Neto Baiano e Rogério, as novas caras na Toca do Leão devem ser o volante Amaral, vindo do Flamengo, e o zagueiro Saimon, que tem contrato com o Grêmio até o fim deste mês e não terá o vínculo renovado.

"Não houve acordo com o Grêmio para a renovação. Estamos conversando com o Vitória e está tudo encaminhado. Ele volta de viagem agora e só precisa assinar a rescisão", disse o empresário do jogador, Jorge Machado, ao site gaúcho "Zero Hora". Com relação a Luiz Gustavo, o Palmeiras está dificultando a permanência.

Copa São Paulo

Com um comando duplo dos técnicos Hamilton Mendes e Wesley Carvalho, o Vitória divulgou a lista com 29 atletas que vão participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

A delegação viaja nesta sexta para Atibaia, onde enfrenta domingo o Porto, de Pernambuco. Apenas cinco jogadores do elenco estão com a idade-limite para a competição: 19 anos. Três possuem 16.

adblock ativo