Vitória se reúne, mas ainda não bate martelo para reforços

A diretoria do Vitória passou toda a tarde desta segunda-feira, 2, reunida com o técnico Jorginho, no Barradão, definindo o planejamento do clube para o restante do Brasileirão. Porém, nenhuma contratação foi concretizada.

O rubro-negro está negociando com três possíveis reforços. O meia Dudu Cearense, que já treina a parte física no clube. Sobre os zagueiros Kadu e Victor Ramos, o Leão aguarda respostas dos empresários em relação às liberações dos seus times.

Além disso, a diretoria também ainda não tem nenhum nome para ser o novo diretor de futebol do Vitória.

Especulação

O nome do meia Elano, atleta do Flamengo, foi ventilado no Barradão. Porém a assessoria nega que o jogador tenha sido oferecido ao Leão.

