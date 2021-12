Apesar de não ter feito uma partida brilhante - pecando bastante nas finalizações -, o Vitória fez sua parte. E mesmo fora de casa, bateu o Macaé por 2 a 0.

Diego Adans Vitória se recupera e vence fora de casa

O resultado positivo deste sábado, 7, no estádio Moacyrzão rendeu ao time vermelho e preto não apenas o fim do jejum de três partidas sem triunfos, mas, também, a manutenção no G-4, a quatro rodadas para o fim da Série B do Campeonato Brasileiro.



Agora, o rubro-negro soma os mesmo 60 pontos que o vice-líder América-MG - próximo adversário, na terça-feira. A diferença entre as duas equipes se resume ao critério de vitórias: 18 x 17 para o clube mineiro. De quebra, o Leão, acumula uma 'gordura' de cinco pontos para o Náutico, 5º colocado no certame.

O jogo

Porém, não foi nada fácil conquistar tamanha tranquilidade após o término da 34ª rodada. Nos vestiários, o técnico Vagner Mancini pôs fim ao mistério. Apesar de ter cogitado escalar três zagueiros, usou Flávio no lugar do machucado Escudero. E quando a bola rolou, o Leão não perdeu tempo e partiu para cima do Macaé. Com toque de bola envolvente, ditou o ritmo da partida desde o início. E, não demorou para o maior volume de jogo ser refletido em gol.

Aos 9 minutos, Rafaelson escorou lançamento do apagado Pedro Ken e Vander mostrou o por quê mais tarde, seria o grande nome da partida. O camisa 11 dominou e soltou uma bomba: 1 a 0.

Apesar do tento, o Vitória sentia a ausência do maestro Escudero. Sem criatividade no meio-campo e com os laterais Diogo Mateus e Diego Renan 'presos' na defesa, o Leão recuou. Passou a explorar os contra ataques e os lampejos de Vander. Em vão. Atrás do placar, o Macaé apostava na velocidade de Pipico. O atacante deu trabalho à defesa rubro-negra. Aos 40 minutos, ele perdeu a então melhor chance do Macaé.

A zaga rubro-negra parou pedindo impedimento e Pipico, de cabeça, mandou para longe. Dois minutos depois, Gatito Fernandez contou com a sorte após Douglas Assis carimbar a trave do Leão. O sufoco só findou quando o árbitro Rodolpho Toski soou o apito e encerrou o primeiro tempo. Na volta do intervalo, o cenário não se alterou.

Aos 10, Pipico acertou o travessão de Gatito. Sufoco! A resposta rubro-negra foi novamente com Vander. Em bela jogada individual, o meia passou por três marcadores, mas errou na hora da conclusão.

O cenário passou a mudar aos 21 minutos com a expulsão do goleiro Rafael após agredir o zagueiro Kanu. Com um jogador a mais o Leão cresceu na partida, mas a equipe ainda pecava na finalização e esbarrava na atuação do goleiro Marcos Felipe.

O reserva entrou e curiosamente 'fechou' o gol. A primeira boa defesa foi logo aos 28 minutos. Após bela jogada de Vander, mais uma vez ele, Rafaelson chutou e o camisa 12 salvou. A blitz vermelha e preta prosseguiu. Porém, faltava capricho, que, por sua vez, sobrou a Rhayner no fim. Aos 46, o atacante driblou o goleiro Marcos Felipe e sacramentou o triunfo: 2 a 0.

