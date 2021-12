Vitória se reapresenta visando último duelo e recebe visita na Toca

Depois de cinco dias de descanso, após garantir a permanência na Série B diante do Operário na semana passada, os atletas do Vitória retornaram ao batente nesta segunda-feira, 25, no CT Manoel Pontes Tanajura, com o intuito de se prepararem para o último duelo da temporada, diante do Coritiba, no sábado, 30, em pleno estádio Manoel Barradas, na capital baiana.

O jogador Léo Gomes não esteve presente. Ele foi liberado pela diretoria do Leão para reforçar o Athletico-PR, na próxima temporada.

A grande novidade no treino desta manhã foi a visita dos residentes jovens e adultos com deficiências do Lar Fonte da Fraternidade, que recebem ajuda da irmã Lúcia, uma das 139 religiosas do Instituto Nossa Senhora da Oferenda, em Salvador.

Nas atividades, o assistente técnico Bruno Pivetti, auxiliado por Flávio Tanajura, promoveram um treino tático, dois times de sete atletas se enfrentaram onde um tinha a obrigação de fazer o gol, enquanto o outro precisava ultrapassar o meio-campo com a bola.

Em seguida, Pivetti finalizou a preparação dividindo dois times com oito cada um, e escalou dois coringas para um exercício em campo reduzido, finalizando a manhã. O técnico Geninho apenas acompanhou toda a movimentação.

Além do volante Léo Gomes, outro desfalque confirmado é do também volante Lucas Cândido, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

O atacante Jordy Caicedo e o lateral-esquerdo Thiago Carleto não participaram das atividades e ficaram no Departamento Médico, enquanto o meia Gedoz só se reapresenta na Toca nesta terça-feira, 26.

Após se recuperar da grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, o atacante Ruan Levine iniciou a fase de transição e a expectativa é de que ele esteja presente na reapresentação no dia 2 de janeiro, ser incorporado ao grupo visando a pré-temporada.

Para o duelo contra o Coxa, o time treinará sempre no turno da manhã até sexta-feira, quando encerra a preparação e iniciam a concentração.

