Vitória se reapresenta visando confronto contra o líder América-MG

Depois do frustrante empate dentro de casa diante do Operário-PR e restando apenas seis rodadas para o fim do Brasileirão da Série B, o Vitória já está com a calculadora na mão analisando os pontos necessários para se distanciar ao máximo da tão temida zona de rebaixamento. O próximo compromisso está marcado para sábado, 9, contra o líder da competição, América-MG, na Arena Independência, em Minas Gerais.

Na manhã desta segunda-feira, 4, o Leão já se reapresentou no CT Manoel Pontes Tanajura e deu início à preparação visando o duelo contra o Coelho. Enquanto os 11 titulares do último jogo fizeram apenas um regenerativo, os demais atletas participaram de um treino coletivo, comandado pelo auxiliar Flávio Tanajura e observado pelo comandante Rodrigo Chagas.

As baixas da atividade ficaram por conta do lateral Van e do atacante Alisson Farias, que seguem na transição com o preparador Rodrigo Santana. Enquanto isso, o atacante Júnior Viçosa e o lateral Léo Morais treinaram apenas a parte física.

Os atletas retornam aos trabalhos nesta terça-feira, 5, na Toca do Leão, para mais uma etapa da preparação para o duelo na capital mineira.

Após o confronto contra o Coelho, o Leão terá mais um jogo fora de casa, diante do Avaí, no estádio da Ressacada, em Santa Catarina, na próxima quarta-feira, 13. O Vitória só irá retornar para jogar em Salvador no dia 17 de janeiro, contra a Chapecoense, pela 35ª rodada da Segundona.

