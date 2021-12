Vitória se reapresenta sem quatro atletas

Além de Pedro Ken, liberado por causa da morte do pai, Escudero, Rhayner e Kanu não treinaram na reapresentação do Vitória, na Toca do Leão, nesta segunda-feira, 26, visando a preparação para enfrentar o Náutico, no próximo sábado, 31. Diferente de Ken, eles foram dispensados por conta de cansaço muscular.

Antes da começar os trabalhos, Vagner Mancini reuniu os jogadores para falar do jogo contra o CRB, no último sábado, em Maceió, e o próximo compromisso, diante do time pernambucano.

Jorge Wagner, Diogo Mateus, Ramon, Amaral, Elton e Vander correram em torno do gramado do Barradão e, depois, foram submetidos à crioterapía (tratamento com gelo ou água bastante gelada).

O técnico Vagner Mancini comandou um treinamento técnico - posse de bola - em campo reduzido. O volante Luiz Gustavo participou de toda a parte do aquecimento com bola comandado pelo preparador físico Ângelo Alves e, em seguida, prosseguiu com a transição orientado por Lucas Vinícius, assistente da preparação física.

À exceção de Pedro Ken, os outros três jogadores devem estar liberados, nesta terça, para as atividades em dois turnos: pela manhã, na academia do CT Manoel Pontes Tanajura, e à tarde, no campo principal do Barradão.

