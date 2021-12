Vitória se reapresenta neste sábado de olho no confronto contra o Sport

Após mais uma derrota na série B, diante do Bragantino na sexta-feira, 31, no Barradão, o elenco do Vitória se reapresentou na manhã deste sábado, 1, na Toca do Leão.

Como de costume, os atletas que atuaram mais de 45 minutos na última partida fizeram apenas um regenerativo. Enquanto isso, o restante do plantel participou de um coletivo com a equipe sub-23.

Na atividade, Osmar Loss armou o time dos reservas com: Lucas Arcanjo (João Gabriel); Matheus Rocha, Dedé, Ramon e Van; Léo Gomes (Romisson), Felipe Gedoz e Ruy (Matheus Santana); Ítalo (Wesley), Neto Baiano e Marcelo. Na segunda etapa, o treinador decidiu experimentar a formação com Van e Matheus em laterais invertidas.

O próximo confronto do Vitória no próximo sábado, 8, na Ilha do Retiro, será um confronto de Leões. De um lado, o Leão da Barra encara o Leão da Ilha, o Sport, às 20h30, em Recife.

