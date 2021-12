Vitória se reapresenta nesta terça visando retorno das atividades

O Vitória anunciou que irá retornar às atividades presenciais no Centro de Treinamento (CT) Manoel Pontes Tanajura a partir desta terça-feira, 16. Para o reinício das atividades, o grupo seguirá rígido protocolo de higienização sanitária e distanciamento social.

De acordo com a assessoria do Leão, atletas e funcionários se reapresentarão e serão submetidos inicialmente a exames de detecção para Covid-19. O clube ainda informou que todo o procedimento será realizado através de uma espécie de Drive-Thru, sem precisar sair do carro.

A testagem terá início às 8h apenas com os funcionários. Na sequência, será a vez dos atletas, que foram divididos em dois grupos, um das 8h40 às 9h20, e outro das 9h25 às 10h. Caso ocorra algum resultado positivo será feita uma complementação de exame para confirmar se o vírus está atuando ou se o atleta já teve contato e está imunizado.

O fisiologista do clube, Alexandre Dortas, informou que os resultados das testagens deverão sair ainda nesta terça-feira à noite. Finalizada essa etapa, todos estarão liberados e as atividades recomeçarão na quarta, 17.

