Vitória se reapresenta mirando jogo difícil contra São Paulo

Nesta terça-feira, 12, primeiro dia de treinamento para enfrentar o São Paulo, no domingo, 17, às 16h, no Barradão, o elenco do Vitória teve um treino leve com direito a muito bate-papo com o técnico Vagner Mancini.

Segundo o zagueiro Kanu, autor do gol do empate no último jogo, contra o Fluminense – que terminou em 2 a 2 – a conversa girou em torno da necessidade de voltar a ganhar em casa.

“Sabemos que fizemos um bom jogo [no domingo]. Dizem que a gente não consegue ganhar dentro de casa, mas temos certeza que estamos fazendo bons jogos. Temos que ser mais cirúrgicos aqui em casa”, opinou o jogador.

A partida contra o São Paulo, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, será uma briga direta para sair da zona de rebaixamento. Ciente do desafio que vai ser enfrentar uma equipe “mordida”, Kanu acredita que esta vai ser uma oportunidade para voltara vencer no Barradão.

“É clássico, e clássico a gente não joga, a gente ganha. É um jogo difícil, mas temos uma semana inteira pra trabalhar. Vai ser uma guerra pros dois times, mas eu tenho certeza que a gente vai sair com a vitória”, projetou.

Dúvida na ala esquerda

A principal dúvida no elenco é sobre quem vai substituir Juninho na lateral esquerda: Geferson ou Thallyson (que entrou no último jogo). O lateral titular sofreu uma lesão no joelho esquerdo e ficará de fora por um mês.

Por outro lado, Mancini terá de volta Yago e Ramon no meio campo. Carlos Eduardo e Willian Farias ainda fazem transição e Santiago Tréllez cuida do pisão que recebeu no pé.

