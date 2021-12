Vitória se reapresenta em meio a crises no futebol e na diretoria

Com a segunda derrota seguida, em casa, no Campeonato Brasileiro – e ainda sem vencer ou sequer marcar no torneio – o Vitória se reapresenta nesta segunda, 29, num clima de instabilidade entre jogadores e comissão técnica, evidente após a partida deste sábado, 27.

Houve desentendimento entre o treinador Petkovic e o capitão, Willian Farias, sobre o motivo da substituição do jogador aos 33 minutos do segundo tempo. Farias disse não ter pedido para sair, e o técnico contou outra história.

"Sou funcionário do clube. Cumpro ordens. Se ele me tira, como vou falar para não sair? Eu vou sair. Foi opção dele mesmo", disse o volante.

Já Pet falou que Farias pediu para ser substituído. "Não sei exatamente o tempo, mas ele pediu para sair. Falei que segurasse. Ele entrou no aquecimento sentindo um pouco. Ele quis ir para o jogo como guerreiro. Depois, quando queríamos buscar o resultado, tomamos o gol".

Na saída da Fonte Nova, mais confusão, desta vez envolvendo a diretoria. De acordo com torcedores, que preferiram não se identificar, o diretor financeiro Vinícius Mascarenhas e o ex candidato Ricardo David trocaram farpas já no estacionamento da arena.

Ainda de acordo com os torcedores, o diretor proferiu xingamentos e elevou o tom de voz, precisando ser acalmado por amigos. Não há relatos de agressão física.

Reunião com protesto

Também nesta segunda está marcada uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo de sócios, que deve ser acompanhada por protestos de torcedores insatisfeitos com a campanha do clube e com os rumos da nova administração.

De acordo com torcedores que disseram aderir ao protesto, as maiores reivindicações são a saída do treinador Petkovic e do diretor de futebol, Sinval Vieira.

