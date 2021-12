Vitória se reapresenta e treina de olho no São Paulo

Após o empate contra o Corinthians, o elenco do Vitória se reapresentou na tarde desta segunda-feira, 22, na Toca do Leão. O time treinou de olho no próximo confronto, diante do São Paulo, 26, às 19h30, no Barradão, em Salvador.

Os atletas que foram titulares fizeram um trabalho na academia e um regenerativo. O restante fez um exercício técnico em campo reduzido.

adblock ativo