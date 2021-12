Vitória se reapresenta e reservas fazem jogo-treino

Enquanto os jogadores que iniciaram a partida contra o Feirense fizeram apenas um treino regenerativo na academia, os reservas do Vitória trabalharam pesado na tarde desta terça-feira, 2, na Toca do Leão.

Sob o comando do técnico Caio Júnior, os atletas rubro-negros participaram de um jogo-treino contra o time da Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) em um dos campos do centro de treinamentos.

Nesta quarta-feira, 3, em treinos às 9 e às 16h, Caio Júnior deverá começar a montar o time que mandará a campo no clássico do próximo domingo, 7, contra o Bahia, na inauguração da Arena Fonte Nova.

Desfalques - No Ba-Vi, o rubro-negro não poderá contar com o seu artilheiro, Marcelo Nicácio, e nem com o meia Leílson: ambos saíram machucados do duelo contra a Águia do Sertão no último domingo.

Para a vaga no ataque, o mais cotado é Dinei, mas Alan Pinheiro e Lúcio Maranhão também brigam pela posição. Já o meia Leílson, que retornava de um longo período afastado, será uma ausência no banco de reservas.

adblock ativo