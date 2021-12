Vitória se reapresenta e já pensa no duelo com o Sampaio Corrêa

Após o empate sem gols no clássico contra o Bahia, o Vitória já se reapresentou na manhã desta quinta-feira, 18, no CT Manoel Pontes Tanajura, para iniciar os trabalhos visando o confronto diante do Sampaio Corrêa, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste.

No gramado da Toca do Leão, os atletas que não começaram jogando na última partida participaram do treinos com bola. Após o tradicional aquecimento, as atividades foram conduzidas com mini jogos e concluída com um treinamento tático. Os titulares passaram o dia em trabalho regenerativo.

Este foi o último treinamento antes da viagem para São Luís, que ocorre às 10h40 desta sexta-feira, 19, com escala em Recife. O desembarque está estimado para as 14h30 na capital do Maranhão. Nas dependências do hotel, a comissão técnica programou uma atividade no fim da tarde.

Lesionados

Para o duelo com a ‘Bolívia Querida’ o Leão da Barra chega com o meio-campo desfalcado. Com dores na lombar, Eduardo permanece em tratamento com os fisioterapeutas, assim como o volante Fernando Neto, diagnosticado com lesão na coxa direita.

Um dos destaques do Rubro-Negro nesse início de temporada, o jovem Gabriel Santiago se machucou sozinho durante o clássico Ba-Vi e deixou o gramado com mancando, dores no joelho, aos 31 minutos do segundo. Examinado nesta quinta, o meia teve uma ruptura Ligamento Cruzado Anterior (LCA) e precisará passar por cirurgia.

O tempo de recuperação gira em torno de seis a oito meses e o clube ainda irá marcar o procedimento cirúrgico do atleta.

