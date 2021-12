Vitória se reapresenta e foca no duelo contra Ponte Preta

Depois de folgar na quarta, o elenco do Vitória se reapresentou nesta quinta-feira, 25, no CT Manoel Pontes Tanajura. Devido ao revés sofrido na terça diante do Londrina, no estádio do Café, o treinador Osmar Loss utilizou o início da manhã para conversar com os jogadores e corrigir alguns pontos para o próximo duelo, contra a Ponte Preta, no Barradão.

Após o dialogo com os jogadores, o comandante Rubro-Negro dividiu o plantel em grupos. Os atletas que começaram a partida diante do Londrina seguiram o protocolo pós-jogo e treinaram na academia, fazendo um trabalho de recuperação. No campo, Loss promoveu um treino tático com os demais atletas e um técnico específico apenas para os defensores.

Em tratamento de uma lesão no joelho esquerdo, o zagueiro Zé Ivaldo foi liberado pelo Departamento Médico e correu por 20 minutos em torno do gramado.

O desfalque ficou por conta de Everton Sena, que saiu lesionado no final do primeiro tempo da última partida e foi encaminhado para exame de imagem, onde aguardará o laudo para saber a extensão da lesão no músculo adutor.

Vitória e Ponte Preta se enfrentam neste sábado, 27, às 16h30, no Estádio Manoel Barradas, em Salvador, partida válida pela 12ª rodada do Brasileiro da Série B.

