Vitória se reapresenta e faz jogo-treino com volta de Kieza

Para não perder completamente o ritmo das últimas rodadas, que garantiu ao Vitória um lugar fora da zona de rebaixamento pela primeira vez desde a 8ª rodada do Brasileiro, o Leão se reapresentou nesta quarta-feira, 30, e fez um jogo-treino com seus reservas contra um time amador, o X5.

A atividade marcou o retorno de Kieza, que, desde que foi submetido a uma cirurgia no ombro, ainda não havia feito um trabalho forte com bola.

O atacante não marcou gols, mas seu retorno foi comemorado pelos colegas do elenco. O volante Uillian Correia falou sobre ele momentos antes da atividade, em entrevista coletiva, assim como sobre outros jogadores que vêm de lesão, como o meia Cleiton Xavier e o lateral Geferson. “São jogadores importantes para reforçar ainda mais. É sempre bom ver seus companheiros voltando”, disse o jogador.

No jogo, K9 não fugiu das jogadas, alternando atuação como centroavante e ponta esquerda – e mostrou que pode voltar em breve.

Mesmo não tendo participado do treino, o volante Willian Farias pode retornar aos gramados na próxima partida, contra o Fluminense, no próximo dia 10, no Barradão.

4 a 1

Com gols de Renê Santos, Alan Costa, Fillipe Soutto e Patric, o Vitória bateu o X5 na atividade por 4 a 1. Mailson descontou para os adversários. Foram dois tempos de 35 minutos, em que o técnico Vagner Mancini aproveitou para dar ritmo de jogo aos atletas que não têm tido muitas oportunidades de atuar.

André Lima, Carlos Eduardo e Willian Farias fizeram tratamentos específicos. O elenco volta a treinar nesta quinta, 31, às 15h.

